Дональд Трамп: «В ближайшие месяцы появятся возможности для урегулирования карабахского конфликта»

Президент США Дональд Трамп направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю 27-летия независимости республики, в котором анонсировал новые возможности урегулирования карабахского конфликта.

Об этом сообщает «Спутник-Армения» со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства.



В частности, Трамп поблагодарил Пашиняна за последовательное партнерство на различных платформах, в частности, за участие в мероприятиях НАТО и приют сирийских беженцев.

«В ближайшие месяцы появятся возможности для урегулирования карабахского конфликта, что может также создать новые варианты для армяно-американского взаимодействия. Как страна - сопредседатель Минской группы ОБСЕ США готовы работать с вами вокруг поиска долгосрочного мирного решения конфликта»,- отметил президент США.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Э.Т.