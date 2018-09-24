Додон ответил Конституционному суду

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда (КС), который постановил рассмотреть вопрос о констатации невозможности лидера республики временно исполнять свои обязанности.

Поводом для этого стал тот факт, что глава республики отказался утверждать Силвию Раду на пост министра здравоохранения, труда и соцзащиты, а Николае Чубука — руководителем Минсельхоза.

"Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента", — написал Додон на своей странице Facebook, сообщают молдавские СМИ.

По его мнению, КС полностью пренебрег законными аргументами, которые он привел в поддержку своего решения.

"Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьезные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд дает "зеленый свет" их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС", — добавил Додон.

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз происходила в молдавской политике.

Конституционный суд Молдовы принимал такое решение дважды — в этом и в прошлом году. В 2018-м КС констатировал невозможность президента Додона временно исполнять свои обязанности и временно передал полномочия спикеру парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении новых министров.

В прошлом году происходила похожая ситуация, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министром страны.

С.А.