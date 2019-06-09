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Дочь Шварценеггера и звезда «Стражей Галактики» поженились

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 404
Дочь Шварценеггера и звезда «Стражей Галактики» поженились

Дочь экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт поженились.

Об этом сообщает TMZ.

Как отмечается, Шварценеггер и Пратт связали себя узами брака в субботу, 8 июня. Папарацци сфотографировали девушку в простом облегающем белом платье со шлейфом с длинной кружевной фатой. Рядом с ней был Пратт в костюме, а также их гости.

Как пишет издание, свадьба звездной пары проходила на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито возле моря. Это место открылось три месяца назад после того, как оползни в 2017-2018 годах разрушили район.

Gazeta.ru

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