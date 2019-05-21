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Дочь Муслима Магомаева нарушила молчание, рассказав о великом отце и своей жизни в США - ФОТО - ВИДЕО

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Дочь Муслима Магомаева нарушила молчание, рассказав о великом отце и своей жизни в США - ФОТО - ВИДЕО

Дочь легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева - Марина Магомаева - нарушила молчание и дала первое за долгое время интервью.

Любимая дочь Муслима Магомаева долгие годы живет в США и всячески избегает общения с прессой. И только для программы Первого российского канала «Эксклюзив» Марина Магомаева решилась сделать исключение, чтобы развеять все слухи и рассказать правду о своей жизни и о своем великом отце.

Вспоминая об отце, М.Магомаева отмечает, что свою личную жизнь отец держал отдельно от нее: «Никогда не видела ни в одной компании, ни в одних гостях, куда он меня приводил, ни одну женщину, с которой у него были бы какие-то отношения. Понятно, что он был холостым, но я не знала ни о ком. За что я ему отдельно благодарна, это ценное качество. А с Тамарой он меня познакомил в Москве, и мы стали дружить с тех пор. Она оказалась очень легкой в общении».

На интервью Дмитрию Борисову М.Магомаеву подтолкнул тот факт, что на российском телевидении с завидной регулярностью появляются внебрачные дети, пытающиеся доказать родство со звездой - по ее словам, за эти годы ей пришлось выслушать множество небылиц и сплетен о себе и отце.

Во внебрачных детей Марина Магомаева не верит, жестко критикуя лже-детей и заявляя, что у ее отца и Тамары Синявской была настолько сильная любовь, что их счастью никто не мог помешать.

«Говорили, что я уехала в Америку, поскольку не могла терпеть жену отца - Тамару Синявскую. Но это не так - я уехала, потому что вышла замуж», - призналась  Марина Магомаева в эфире программы «Эксклюзив», подчеркивая, что с последней женой музыканта ее связывают дружеские отношения.

Марина Магомаева и Тамара Синявская часто созваниваются и обсуждают личные темы – также Т.Синявская совершенно спокойно общается и с первой супругой Муслима Магомаева Офелией - женщинам удалось найти общий язык и прекрасно поладить между собой.

Дочь Муслима Магомаева вспомнила, что ее родители расстались по обоюдному согласию, без взаимных обвинений и обид – по словам Марины Магомаевой, ее мать просто почувствовала, что муж становится знаменитым, и вскоре у него начнется гастрольная жизнь, но сама в ней участвовать не хотела.

«Я бы тоже не смогла, когда муж на концертах, а я дома. Они расстались в 1963 году, папе мешала семья», - рассказывает М.Магомаева, отмечая, что Тамара Синявская невольно свела ее с будущим супругом - музыкантом Александром Козловским, сыном Геннадия Козловского, который участвовал в создании песни «Синяя вечность». У пары взрослый сын Ален.

В начале 90-х певец уехал в Америку, а через десять лет позвонил Тамаре и попросил номер телефона падчерицы - влюбленные встретились, вместе поехали в Америку, где поняли, что жить не могут друг без друга. Мужчина решил сделать все по правилам и отправился просить руки и сердца Марины к ее знаменитому отцу.

«Приехал, и мы всю ночь сидели, разговаривали. Это были очень умные вопросы, рассказы о детстве Марины. В конце Муслим спросил: «Ты уверен, что хочешь это сделать? У нее очень сложный характер», - рассказал в интервью Александр Козловский.

Полная версия программы, которой Марина Магомаева предоставила множество эксклюзивного фото- и видеоматериала, доступна для просмотра ниже.

В.Ф., Э.Т.

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