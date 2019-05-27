Дочь Алсу сделала заявление о «Голосе»: «Мечта стала реальностью…» - ФОТО – ВИДЕО

Микелла Абрамова, чья победа в вокальном проекте Первого российского канала «Голос. Дети» вызвала скандальный резонанс, сделала первый комментарий в связи с произошедшим.

Напомним, что после расследования были аннулированы результаты шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова со значительным отрывом по результатам голосования зрителей, что вызвало скандальный резонанс в СМИ и социальных сетях.

24 мая в прямом эфире Первого канала был показан специальный выпуск программы «Голос. Дети», в ходе которого был назван новый победитель вокального шоу – М.Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске, победителями которого были названы все 9 финалистов, включая дочь Алсу. Подробнее о специальном выпуске читайте по ссылке.

И если знаменитая мама юной исполнительницы певица Алсу нарушила молчание до эфира специального выпуска шоу «Голос. Дети», то М.Абрамова сделала заявление после, опубликовав в своем Instagram пост, где благодарит всех своих поклонников, всех, кто ее поддерживал, а также Первый канал.

«Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала.

Конечно же, огромное спасибо Первому каналу, и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом «Голос. Дети». Моя мечта выйти на сцену и быть частью этого супер-проекта стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни.

У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего. И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю. Вы - лучшие друзья, я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе», - пишет М.Абрамова в соцсети, поздравляя всех участников специального выпуска «Голос. Дети» с победой.

Отметим, что каждый победитель специального выпуска шоу «Голос. Дети» получил по миллиону рублей и возможность записать синглы в студии Universal.

Каким был путь Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» можно увидеть в видеороликах, представленных для просмотра ниже.

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В.Ф, Г.Р.