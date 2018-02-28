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Доброта спасет мир: В центре Баку инспектор Дорожной полиции перевел старушку через дорогу – ФОТО

Сегодня в 15:10 ~ 1 минута на чтение 416
Доброта спасет мир: В центре Баку инспектор Дорожной полиции перевел старушку через дорогу – ФОТО

Пожилая женщина и инспектор Дорожной полиции стали героями соцсетей благодаря доброму поступку.

Как сообщает 1news.az, на проспекте Азербайджан в Сабаильском районе столицы, прямо перед зданием Министерства внутренних дел АР и ЦУМа инспектор перевел через дорогу пожилую женщину с палочкой, чтобы помочь ей.

Комментируя этот случай, в Управлении государственной дорожной полиции Баку заявили 1news.az, что в данном случае инспектор проявил свою человечность.

«Совсем рядом есть подземный пешеходный переход, но в силу своего возраста и физического состояния пожилая женщина не могла спуститься и подняться по ступенькам перехода, поэтому обратилась к инспектору с просьбой помочь ей. В свою очередь, тот, убедившись, что автомобилей поблизости нет, перевел женщину через дорогу», - отметили в управлении, подчеркнув, что обратно дорогу инспектор перешел по подземному пешеходному переходу.

Тимур Рзаев

ФОТО – Тимур Гусейнов   

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