«Добро без границ»: Болельщики «Айнтрахта» подарили 300 билетов азербайджанским детям с синдромом Дауна - ВИДЕО

Болельщики немецкого «Айнтрахта» еще до полуфиналов Лиги Европы выкупили тысячи билетов (вот почему на Бакинском олимпийском стадионе были свободные места).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на azerifootball, несмотря на поражение любимой команды в полуфинале, несколько сотен фанатов «Айнтрахта» все-таки приехали в Баку. И отдали 300 свободных билетов больным бакинским детям, а также пожертвовали свыше 3.000 евро в детский дом.

Как видно на фотографиях, немецкие болельщики передали 3.274 евро Бакинскому Центру реабилитации лиц с синдромом Дауна. Это произошло при содействии АФФА и благотворительной организации S.O.S. Childrens Village Baku.

Также фанаты «Айнтрахта» передали 300 билетов на финал Лиги Европы детям, проходящем лечение в данном Центре. Большое спасибо – Danke schön – им за это!

Тимур Рзаев, Г.Р.