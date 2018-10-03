Дмитрий Песков: Между президентами России и Азербайджана сложились доверительные отношения

Итоги встреч президентов России и Азербайджана очень позитивные.

Об этом Азертадж сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым сложились партнерские, доверительные отношения, что позволяет им обсуждать самые сложные вопросы. «Вы знаете, включая какие вопросы», - заметил Д.Песков.

По словам официального представителя Кремля, отношения между Россией и Азербайджаном многогранны. «Наши двусторонние отношения очень многогранны, они традиционны и народы наших двух стран абсолютно братские народы. Нас объединяет общая история, и мы не сомневаемся, что впереди тоже будет совместная история», - сказал Дмитрий Песков.

1news.az