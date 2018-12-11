Дмитрий Киселев: Гейдар Алиев внес важный вклад в становление стратегических отношений между Россией и Азербайджаном

Российско-азербайджанские отношения – это фактор мира не только на Кавказе, но и в более широком регионе.

Об этом в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» заявил гендиректор МИА «Россия сегодня», заместитель гендиректора ВГТРК, популярный телеведущий Дмитрий Киселев.

«Сейчас российско-азербайджанские отношения – фактор мира на Кавказе, и не только на Кавказе, но и в более широком регионе. Например, Азербайджан вполне успешно выступает своеобразным посредником между Россией и Ираном, даже партнером в наших трехсторонних проектах», - сказал он.

Дмитрий Киселев обратил внимание, что важный вклад в становление современных взаимовыгодных и конструктивных стратегических отношений между Россией и Азербайджаном внес общенациональный азербайджанский лидер Гейдар Алиев. «Мне кажется, что он заложил здоровую основу. Идея Гейдара Алиева заключалась в том, чтобы построить треугольник отношений Россия-Азербайджан-Иран, и этот треугольник получился достаточно сбалансированным, благодаря чему российско-азербайджанские отношения стали фактором урегулирования на Каспийском море», - пояснил журналист.

«Президент Ильхам Алиев продолжает линию своего отца в этом смысле. Азербайджан развивается достаточно быстрыми темпами, уверенно чувствует себя на международной арене, а внутри страны живет стабильное и сбалансированное общество. Я думаю, что это большая заслуга нынешней политической династии», - подчеркнул Дмитрий Киселев.

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