Для паломников из Азербайджана квота на Хадж увеличена, срок приема документов продлен

Выделенная в этом году дня для совершения паломничества из Азербайджана квота увеличена, срок приема документов продлен на 10 дней.

Как сообщили в Управлении мусульман Кавказа, квота для паломников из Азербайджана увеличена с 900 до 1100 мест. До сегодняшнего дня свободных осталось 100 мест. Прием документов продлен до 10 мая.

Отметим, в этом году квота мест для паломников из Азербайджана была сокращена с 2000 до 900. Причиной сокращения квоты указывалось то, что Министерство Хаджа Королевства Саудовская Аравия установило новую квоту для всех стран. Согласно информации, в случае необходимости и возникновения особой ситуации квота может быть увеличена. Полеты будут осуществляться авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). В этом году поездка из Азербайджана в Мекку состоится 14, 15 и 16 августа. Возвращение паломников из Саудовской Аравии запланировано на 1, 2 и 3 сентября.

Совершить паломничество будет возможно только авиатранспортом, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке в этом году автобусные туры отменены.

Паломничество в Хадж из Азербайджана организует УМК.

АПА