Памяти погибших альпинистов. «Для нас нет особых дней, чтоб почтить их память» - ФОТО

«Мы вчера вспоминали наших друзей… Решили почтить их память, посетив могилы ребят. Вчера были в Астаре и навестили Бабура, сегодня – Фариду в Масаллы…» - рассказывает Нигяр Байрамлы, которая поделилась в своей хронике в «Фейсбуке» фотографиями надгробий трагически погибших альпинистов Бабура Гусейнова и Фариды Джебраилзаде.

- С Бабуром я подружилась незадолго до его смерти… Никто не знал, что его жизнь оборвется так внезапно… С Фаридой дружили заочно, но в реале так и не довелось увидеться. У нас была общая любовь к природе, горам и лесам… Вот только Намина я не знала, - говорит Н.Байрамлы.

По словам Нигяр, она и друзья помнят о ребятах всегда, и никакой особой даты для посещения их могил не было.

- Мы все скучаем по ним. Постоянно. Всегда. Поэтому нет никаких особых дат, просто мы были в этих районах, и решили обязательно навестить наших друзей, - говорит Н.Байрамлы.

На надгробном памятнике Бабура Гусейнова высечены строки из его собственных стихов: «Ey tanrının ərşi sayılan qəlbim! Səni zahidliklə dolduracağam. Bakirə ruhumun uca məbədi! Sənin paklığının keşiyində mən, Sadiq bir əsgər tək daim duracağam» («О мое сердце - божий престол! Я наполню тебя аскетизмом. Мой храм великий невинной души. На страже твоей чистоты я всегда буду верным солдатом»).

На надгробии Фариды Джебраилзаде высечены ее любимые слова: «Mən xoşbəxt bir kəpənəyəm. Yaşasam da, ölsəm də...» («Я – счастливая бабочка, живу ли, умру ли…»

Светлая память ребятам! Allah rəhmət eləsin!

Напомним, что члены клуба Gilavar - Air & Extreme Sports Club Фарида Зебиюлла гызы Джебраилзаде, Бабур Вагиф оглу Гусейнов и Намин Низами оглу Буниятзаде пропали 25 декабря 2017 года на территории Губинского района. Как выяснилось, ребята двигались от Хыналыга к Туфандаг, и внезапно перестали выходить на связь.

К поискам альпинистов в разные периоды были привлечены вертолет Ми-17 поисково-спасательной службы МЧС, группа горных спасателей министерства, профессиональные альпинисты, волонтеры-альпинисты, специалисты, оснащенные оборудованием специального назначения Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), специально обученные собаки. Но чуда не произошло, и вечером 16 мая тела альпинистов были обнаружены под 4-метровым слоем снега на высоте 2800-2900 метров над уровнем моря. По предварительным данным, альпинисты погибли после того, как их накрыло снежной лавиной, и они не имели возможности самостоятельно выбраться из-под нее. Фарида Джебраилзаде похоронена на кладбище в селе Шарафа Масаллинского района, Намин Буньятов – на кладбище в селе Чинарли Шамкирского района, Бабур Гусейнов – на кладбище в селе Гилякяран Астаринского района.

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