Dirty Dancing: Эльтон Ибрагимов снял в Украине провокационный клип – ВИДЕО

Эльтон Ибрагимов (Elton) - финалист проекта «Большая сцена», участник «Голос Украина», финалист азербайджанского национального отбора «Евровидения» презентовал в сети снятый в Украине провокационный клип «Не говори».

«Я люблю поп-музыку и всегда хотел написать свой хит. И мне кажется, что «Не говори» - это именно он. Я вижу, как люди после первого прослушивания напевают «не говориии» себе под нос и поэтому клип мы сняли именно на этот трек», - отмечает Elton.

Трек уже доступен в iTunes и на других электронных музыкальных платформах.

Клип снят молодым и модным режиссером Юрием Движоной (DVIZHON), который снимал клипы для Артема Качера (produced by Artik), Амадора Лопеса и группы Rumbero’s, а также для культовых украинских звезд 90-х – Ирины Билык и Павло Зиброва.

«Я люблю работать с начинающими артистами, потому что нет никаких правил, и я могу придумывать визуальный стиль с нуля. Клип на песню «Не говори» - это абстрактная история, в главной роли харизматичная танцовщица Валерия Титова, которая не раз работала на съемках таких клипов как Monatik - Vitamin D, Green Grey - Хто Зна, Alyosha - Калина и многих других. Но она никогда не была в главной роли из-за своей нестандартной красоты. Мы решили, что она должна быть звездой клипа, и не прогадали», - отмечает режиссер клипа Ю.Движона.

Что получилось в итоге, можно увидеть, просмотрев клип, приведенный ниже.

Ф.В, Г.Р.