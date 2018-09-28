Директор СНБ Армении обеспокоен за себя и свою семью

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил после скандальной прослушки, что есть проблемы, связанные с безопасностью его семьи.

Позднее выяснилось, что директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян переехал на правительственную дачу, поскольку, по словам чиновника, его безопасность и безопасность его семьи находятся под серьезной угрозой, сообщают армянские СМИ.

«В действительности, по некоторым сведениям, уже несколько месяцев Артур Ванецян вывез из страны семью и детей, чтобы нейтрализовать опасность.

Директор СНБ также пожаловался в узком кругу, что взял на себя очень сложное дело, которое может стать серьезной головной болью для него и его семьи», - отмечает издание.

Отметим, что 11 сентября в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года.

В записи Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы то ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией.

Позже Ванецян подтвердил подлинность записи, отметив, что это был рабочий разговор. В связи с прослушкой разговора руководителей силовых ведомств возбуждено два уголовных дела.

А.А.