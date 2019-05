Директор по специальным исследованиям Freedom House считает премьера Армении «популистом»

Директор по специальным исследованиям Freedom House Нейт Шенкен в своем микроблоге в Twitter назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «популистом».

«Опасность в постреволюционной Армении всегда заключалась в том, что Пашинян, не сумев трансформировать страну по-быстрому или каким-то устойчивым образом, будет держаться за тот популизм, который привел его во власть. И вот мы приехали», - написал Шенкен.

А.А., Э.Т.

The danger in post-revolutionary Armenia was always that Pashinyan, lacking the ability to transform the country quickly or sustainably, would fall back on the populism that got him into power. Here we are. — Nate Schenkkan (@nateschenkkan) 19 мая 2019 г.