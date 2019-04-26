Амина Меликова: Разве Венеция была бы мечтой туристов, если бы там не было комфортных отелей и прекрасных ресторанов?

Вот уже несколько дней в сети не стихают бурные обсуждения о работах, проводимых у крепостной стены в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Обеспокоенность, вызванная распространенными в сети фотографиями строительных работ, вполне понятна, поскольку, как мы уже писали, отношение азербайджанского народа к Ичери шехер сопоставимо, например, с тем как относятся французы к собору Нотр-Дам.

Информационное агентство 1news.az в своем материале подробно описало, что именно происходит с участком стены, о котором идет речь.

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Высказались на эту тему и известные представители интеллигенции. Народный писатель Чингиз Абдуллаев посвятил ей два статуса на своей странице в Facebook. В первом известный писатель призвал администрацию «Ичеришехер» быть более проактивной в вопросах информирования общественности о любых реставрационных и ремонтных работах в старом городе.

Возмущенный тон поста Ч.Абдуллаева некоторые расценили, как призыв к выражению протеста, и поэтому писатель уточнил, что именно имелось в виду.

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Свое отношение к данной теме выразила и директор Музейного центра «Ичеришехер» Амина Меликова, разместив в Facebook соответствующий статус, который приводим вниманию читателей без изменений:

«Уже несколько дней молча наблюдаю за скандалом, который был искусственно раздут псевдопатриотами в социальных сетях.

Дошло до того, что кто-то нашел и выставил фотографию, снятую много лет назад, где был запечатлен кусок разрушенной стены Крепости, чтобы усилить шумиху. Стена, кстати, была восстановлена, и очень профессионально, с привлечением западных специалистов, но вряд ли «блогерам» было до этого хоть какое-то дело.





Теперь что касается сути происходящего: В музейной сфере Азербайджана я работаю уже 20 лет, и в силу своей профессиональной деятельности посетила огромное количество музеев и исторических мест во всем мире.

Еще до того, как я пришла работать в Ичери Шехер, как и все бакинцы и гости нашего города, я с большим удовольствием сидела в небезызвестных ресторанах, находящихся в том месте, где сейчас ведется реконструкция. Это рестораны «Тяндир», «Мангал», и т. д.

И все там было замечательно, кроме одного: Они не соответствовали установленным стандартам. Там не было вытяжки, из-за отсутствия условий могли не соблюдаться санитарные нормы, элементарно, не было туалета, а чтобы помыть руки, приходилось ходить в соседнее здание.



Любой объект, даже находящийся на территории архитектурного заповедника, должен соответствовать требованиям времени. И понятно, что основным фактором развития туризма в любой стране является создание нормальной инфраструктуры на территории исторических мест.



И на территории Лувра, на самой терассе, есть прекрасный ресторан, отвечающий всем международным стандартам, и в Венеции, где история живет в каждом камне, городе, где творили великие художники, где каждый желающий может увидеть росписи Леонардо в церквях, соблюдаются все условия, для привлечения как можно большего числа посетителей.





Разве Венеция была бы мечтой каждого туриста, выезжающего в Европу, если бы там не было комфортных отелей и прекрасных ресторанов?



Я работаю в Музейном Центре Ичери Шехер сравнительно недавно, и для меня большая честь и большая ответственность возглавлять структуру, куда входят такие важнейшие памятники нашей архитектуры, являющиеся символом нашего города. Это, конечно же, Девичья башня и единственный дворец в столице нашего города, который нам остался от древнего государства Ширваншахов, дворец Ширваншахов, построенный в XV веке Ширваншахом Халилуллахом.



И я не понаслышке знаю, с каким трепетом относится администрация Ичери Шехер, и наш Музейный Центр к памятникам истории.



К примеру, недавно мы провели грандиозную выставку «Наследие ширваншахов в музеях мира, в которую было вложено очень много денег, но даже не повесили ни одного баннера на здании, потому что боялись его как-то повредить. Мы стараемся не просто сохранить нашу историю, но и рассказать о ней.



Кстати, о выставке, и о том, что действительно важно.



В прошлом году, впервые за много лет, по инициативе администрации Ичери Шехер и Академии наук Азербайджана, была проведена Международная конференция «Путешествие современного Азербайджана в древнее государство Ширваншахов». В этом мероприятии приняли участие 300 ученых из 50 стран мира. И мы впервые заявили, дали месседж всему миру о том, что великое государство Ширваншахов простояло почти тысячу лет.

В рамках этой конференции мы организовали выставку в музее Ширваншахов. Впервые, через 600 лет, доспехи ширваншахов вернулись в Баку! Это уникальная коллекция из военного музея Стамбула, две кольчуги наших ширваншахов и четыре шлема.

Было приложено огромное количество усилий, были потрачены огромные деньги, несколько министерств дали государственную гарантию на вывоз этих экспонатов, разрешение дал лично Эрдоган. Выставка приехала сюда на три месяца и совпала по времени с не очень активным туристическим сезоном.



Нам очень нужна была широкая пропаганда этой выставки. Почему «патриоты» молчали тогда? Или событие недостаточно значимое?!!... Где были ваши посты, полные патриотизма?!!!



Почему мы так быстро подхватываем волну негатива? Почему мы так мало пишем о той же истории, о которой нужно трубить, которую нужно пропагандировать! Почему мы хотим ее «защитить» только в тот момент, когда, как нам кажется, идет какой-то негатив?!

Почему никто не пытается разобраться, что же происходит на самом деле?





Почему-то блогеры не говорят о том, что сейчас, при нынешней администрации Ичери Шехер, идет практически ювелирная реставрация дома бакинских ханов, который за советское время, когда там были казармы, пришел в полный упадок. Там, кстати, будет совершенно уникальный музей!



Почему мы не говорим о том, что впервые в девичьей башне стоит интерактивный макет, где можно увидеть 20 строений, построенных во время Ширваншаха?



Почему о том, что некоторое время назад администрация Ичери Шехер проводила конкурс среди молодых архитекторов на тему разрушенных и не доживших до сегодняшнего дня памятников архитектуры, построенных государством Ширваншахов, не писал никто?



Мы запустили огромную кампанию по изучению и пропаганде наследия Ширваншахов и нуждаемся в поддержке, дорогие блогеры! Почему когда мы так сильно нуждаемся в этом пиаре, активистов это даже не интересует?



Очень обидно, что наши блогеры, имеющие многие тысячи подписчиков, имея огромную аудиторию, часто не дают действительно нужную и важную информацию.



Да, заново отстраиваются рестораны. И это правильно! Они отстраиваются для того, чтобы в Ичери Шехер приходило еще больше народу, для того, чтобы наши музеи посещало как можно больше туристов, и они узнавали о прекрасной истории нашей страны.



Мы стараемся соответствовать международным стандартам. И в этом нет ничего плохого.

Тиражировать ради хайпа какую-то негативную новость, даже не утрудив себя проверить информацию, это не любовь к родине. Это вредительство по отношению к ней.



Я призываю всех относиться к информации более ответственно. Когда вы делитесь у себя непроверенными статусами, вы можете, сами того не понимая, вредить силам, которые действительно борются за сохранение нашей истории».

1news.az