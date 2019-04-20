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Директор Института языкознания: Орфографические нормы не распространяются на фамилию Артура Раси-заде

20 Апреля, 2019 в 23:17 ~ 1 минута на чтение 634
Директор Института языкознания: Орфографические нормы не распространяются на фамилию Артура Раси-заде

«Утвержденные премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым «Орфографические нормы азербайджанского языка» не распространяются на фамилии, написанные в соответствии со старыми правилами. В частности, написание фамилии бывшего премьер-министра Азербайджана Артура Раси-заде останется неизменным, как в документе».

Как сообщает 1news.az, об этом Report заявил директор Института языкознания НАНА, академик Мохсун Нагысойлу.

При этом, по его словам, согласно «Орфографическим нормам азербайджанского языка», окончание фамилии -заде должно писаться слитно.

«Ранее были некоторые разногласия по поводу написания окончания –заде. Мы предложили слитное написание окончания со словом, к которому оно относится. Поскольку некоторые писали слитно, кто-то через дефис. Отныне окончание -заде будет писаться только слитно», - подчеркнул М.Нагысойлу.

Тимур Рзаев

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