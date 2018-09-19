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Дима Билан попал в аварию в Москве - ВИДЕО

Сегодня в 00:36 ~ 1 минута на чтение 2044
Дима Билан попал в аварию в Москве - ВИДЕО

Певец Дима Билан за рулем Ford Mustang попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«На Ленинском проспекте Ford Mustang сзади въехал в Hyundai, в результате ДТП пострадавших нет. За рулем Ford Mustang сидел Дима Билан», — пояснил источник. Он добавил, что певец трезв и не отрицает вины в ДТП.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии, не уточнив личностей его участников. «Сотрудники ГИБДД оформляют ДТП без пострадавших с участием двух легковых автомобилей по адресу: Ленинский проспект, 146», — пояснили в пресс-службе.

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