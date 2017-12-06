Диего Симеоне о вылете «Атлетико» в Лигу Европы: «Мы поплатились за ничьи с «Карабахом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о вылете команды в Лигу Европы.

«Мы набрали больше очков в матче с «Ромой», которая стала первой, чем с «Карабахом», который занял последнее место. Мы поплатились за ничьи с «Карабахом».

Сосредоточимся на Лиге Европы и Ла Лиге. Наша игра – наша ответственность», – сказал Симеоне.

Вылет «Атлетико» в Лигу Европы после группового этапа Лиги чемпионов повлияет и на доходы мадридского клуба.

За этот сезон в ЛЧ «Атлетико» заработали всего 16,2 миллиона евро – 12,7 миллиона за участие, остальные деньги – за победу и ничьи. В прошлом году мадридцы заработали около 60 миллионов.

По подсчетам As, за этот сезон «Атлетико» потеряет около 30 миллионов евро даже в случае успешного выступления в Лиге Европы.

Подготовил Теймур Максутов