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Диего Марадону арестовали в аэропорту Буэнос-Айреса

22 Мая, 2019 в 20:44 ~ 1 минута на чтение 559
Диего Марадону арестовали в аэропорту Буэнос-Айреса

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона был взят под арест сотрудниками полиции по прибытии в аэропорт Эсейса в Буэнос-Айресе, сообщает The Sun.

Причиной стал судебный иск, поданный его бывшей девушкой Росио Оливой, на сумму £5 млн.

Бывший игрок, который в данный момент тренирует мексиканский «Дорадос», смог выйти из здания аэропорта лишь после прибытия туда его адвоката Матиаса Морла, фотографию с которым он опубликовал спустя несколько минут после «освобождения».

«Уже в Буэнос-Айресе по дороге домой с моим товарищем Матиасом Морлой. Всем привет», — рассказа Марадона в фейсбуке.

Gazeta.ru

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