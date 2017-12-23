Диаспора Нидерландов отпраздновала День солидарности азербайджанцев - ФОТО

Накануне посольство Азербайджана в Нидерландах провело мероприятие в честь предстоящего Дня солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря.

Как сообщили 1news.az в дипмиссии, в праздничном вечере приняли участие представители азербайджанской общины из различных городов Нидерландов.

Мероприятие вступительным словом открыл временно поверенный в делах Азербайджана в Нидерландах Джалал Мирзоев. Он поприветствовал гостей, поздравил с наступающим праздником и пожелал присутствующим благополучия. Вечер продолжился музыкальными номерами в исполнении голландской пианистки Сары Кромбах, представившей гостям произведения Фикрета Амирова и Кара Караева.

Вечер продолжился банкетом, на котором участники мероприятия могли ознакомиться с образцами национальной кулинарии Азербайджана.

Как отметили в посольстве, проведение подобных мероприятий важно для сплочения и сближения азербайджанцев, проживающих в различных уголках Нидерландов.

Талыб Бархудаев, И.А.