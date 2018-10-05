Дежурный переезда о новых подробностях смертельного ДТП: «Я махал водителю автобуса, пытался остановить его, но он …» - ВИДЕО

Дежурный железнодорожного переезда рассказал новые подробности страшного ДТП в поселке Бина Хазарского района Баку, где поезд протаранил пассажирский автобус.

Как сообщает 1news.az, дежурный Габиль Рзаев заявил в интервью Real TV, что в тот день он, после звонка дежурного о приближающемся составе, закрыл шлагбаумом переезд и, взяв в руки сигнальные флажки, стоял на площадке будки дежурного, поджидая поезд.

«Увидев, что автобус с большой скоростью едет наперерез поезду, я побежал к автобусу, махал ему, показывая, чтобы он не въезжал на переезд. Поезд тоже подавал сигналы. Но все было тщетно – автобус выехал на переезд и его протаранил поезд», - отметил он.

По словам Габиля Рзаева, водители автобусов постоянно проезжают перед приближающимся поездом, даже при закрытом шлагбауме, не обращают внимания на знаки, нападают на дежурных.

Напомним, что в ДТП погибли два человека и пострадал 41. Среди погибших 13-летний мальчик.

Кроме того, были разбиты автобус, локомотив и снесена сторожевая будка железнодорожного переезда.

Тимур Рзаев, Ф.Б.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Каково состояние пострадавших пассажиров протараненного поездом автобуса? - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Наркоманы за рулем: спасите нас от хаоса на дорогах Баку, не дожидаясь новых жертв! - ФОТО – ВИДЕО

Покончила ли с собой мать погибшего в ДТП с автобусом 13-летнего Юсифа? – ОФИЦИАЛЬНО

Фотографии водителя автобуса, столкнувшегося с поездом - ФОТО - ВИДЕО