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Действия Bakcell и МИД Азербайджана предотвратили сотрудничество незаконной «Карабах Телеком» и Etisalat (ОАЭ)

Сегодня в 18:48 ~ 1 минута на чтение 197
Действия Bakcell и МИД Азербайджана предотвратили сотрудничество незаконной «Карабах Телеком» и Etisalat (ОАЭ)

Компания Bakcell выразила свое удовлетворение в связи с аннулированием соглашения о роуминге между мобильным оператором Etisalat (ОАЭ) и незаконной компанией «Карабах Телеком», осуществляющей нелегитимную деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджанской Республики, говорится в пресс-релизе Bakcell.

«Bakcell с первых дней выражала обеспокоенность началом роумингового сотрудничества между Etisalat, являющегося давним партнером компании, и «Карабах Телеком». С целью приостановления этого сотрудничества, руководством компании Bakcell неоднократно отправлялись письменные обращения к руководству оператора Etisalat, в которых указывалось, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, и этот факт признан мировой общественностью. Было также отмечено, что сотрудничество с оператором «Карабах Телеком», осуществляющим незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, наносит непоправимый урон международному престижу компании Etisalat, а прибыль, получаемая в результате этого сотрудничества, используется для финансирования сепаратистского режима», - указано в информации. 

Etisalat обосновывал свое сотрудничество тем фактом, что «Карабах Телеком» официально зарегистрирован в Армении. 

«Bakcell уведомила Etisalat о своей конкретной позиции, заключающейся в том, что в случае продолжения сотрудничества c «Карабах Телеком», все деловые отношения между Bakcell и Etisalat будут прекращены в одностороннем порядке. В результате компания из ОАЭ аннулировала соглашение с «Карабах Телеком»», - подчеркнуто в сообщении.

Компания Bakcell высоко ценит меры, предпринятые в этом направлении МИД Азербайджана для решения данной проблемы.

Лада Евграшина, Г.Р.

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