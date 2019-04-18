Девушку, признавшуюся в сексуальном домогательстве в школе, облили керосином и сожгли – ФОТО

Нусрат Джахан Рафи была облита керосином и сожжена в своей школе в Бангладеш. Менее чем за две недели до этого она подала жалобу на сексуальное домогательство со стороны директора школы.

Ее смелость высказаться против сексуального насилия и смерть через несколько дней после того, как ее подожгли, привлекли внимание к проблеме уязвимости жертв сексуальных домогательств в этой консервативной стране Южной Азии, пишет BBC.

Нусрат, которой было 19 лет, была из Фени, маленького городка в 160 км к югу от Дакки. Она училась в медресе. 27 марта она сказала, что директор вызвал ее в свой кабинет и неоднократно прикасался к ней ненадлежащим образом. Прежде чем все пошло дальше, она выбежала из комнаты.

Многие девушки и молодые женщины в Бангладеш предпочитают хранить в тайне свой опыт сексуальных домогательств или жестокого обращения, опасаясь стыда со стороны общества или семей.

Нусрат Джахан же, наоборот, не просто высказалась – она обратилась в полицию с помощью своей семьи в тот день, когда произошло предполагаемое насилие.

27 марта, после того как она обратилась в полицию, был арестован директор школы. Тогда все стало еще хуже для девушки. На улицах собралась группа людей с требованием его освобождения. Протест был организован двумя студентами и, как утверждается, в нем участвовали местные политики. Люди стали обвинять Нусрат Джахан. Ее семья говорит, что они начали беспокоиться о ее безопасности.

Тем не менее, 6 апреля, через 11 дней после предполагаемого сексуального посягательства, она пошла в свою школу, чтобы сдать выпускные экзамены.

«Я пытался отвезти мою сестру в школу и попытался войти в помещение, но меня остановили и не разрешили войти», - сказал брат Нусрат Махмудул Хасан Номан.

«Если бы меня не остановили, подобное не случилось бы с моей сестрой», - сказал он.

Одна из учениц повела Нусрат Джахан на крышу школы, сказав, что одного из друзей избивают. Когда она поднялась на крышу, четыре или пять человек окружили ее и, как утверждается, хотели заставить отозвать дело против директора школы. Когда она отказалась, они подожгли ее.

Когда она была доставлена ​​в местную больницу, врачи обнаружили ожоги, покрывающие 80% ее тела. Спасти ее жизнь не удалось.

Смерть Нусрат вызвала протесты, и тысячи людей использовали социальные сети, чтобы выразить свой гнев по поводу ее дела и обращения с жертвами сексуального насилия в Бангладеш.

С тех пор полиция арестовала 15 человек, семеро из них обвиняются в причастности к убийству. Среди арестованных два студента, которые организовали акцию протеста в поддержку директора школы. Сам директор остается под стражей.

Эльшан Рустамов, Г.Р.