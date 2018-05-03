Девушка, которую поджёг экс-бойфренд, умерла, но всё равно даст показания в суде – ФОТО

Джуди Малиновски из Огайо получила ожоги 80% тела после того, как её облил бензином и поджёг бывший парень Майкл Следжер.

Медики два года боролись за её жизнь, но девушка всё же скончалась от чудовищных травм. Но, несмотря на это, суд выслушает её показания против Следжера, сообщает Mirror.

В 2015 году 41-летний Майкл Следжер напал на Джуди Малиновски на автозаправке. Мужчина облил девушку бензином и поджёг, в результате чего девушка получила ожог трахеи и восьмидесяти процентов тела, а её уши и пальцы буквально сгорели. Врачи провели Джуди 56 операций, но так и не смогли ей помочь — травмы оказались слишком серьёзными. Спустя два года мучений девушка умерла.

И всё же показания Джуди будут выслушаны в суде. Девушка записала свою историю, пока была в больнице, и судья принял решение прослушать записи во время процесса. Это действительно важно, ведь сам Майкл Следжер отрицает обвинения в предумышленном убийстве — он утверждает, что просто хотел закурить и случайно поджёг Джуди. Интересно, что адвокаты Майкла пытались убедить суд не рассматривать записи пострадавшей в качестве доказательства его вины.

«Я никогда не думала, что человек может быть таким злым. Он просто стоял и ничего не делал», - заявил Джуди Малиновски.

В настоящий момент Майкл Следжер отбывает 11-летний тюремный срок за нападение и поджог. Теперь мужчине предстоит вновь предстать перед судом по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах. На этот раз преступнику грозит смертная казнь.

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