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«Девичья башня» немецкого художника продана в Лондоне за крупную сумму - ФОТО

Сегодня в 11:24 ~ 1 минута на чтение 425
«Девичья башня» немецкого художника продана в Лондоне за крупную сумму - ФОТО
На аукционе Sotheby’s в Лондоне была продана картина немецкого художника Пауля фон Франкена «Девичья башня в Баку» (Paul von Franken, «Maiden Tower in Baku», 1880). 
 
Как сообщают пользователи соцсетей, картина была продана за 225 тысяч фунтов стерлингов, в то время как ее стартовая цена на аукционе составляла 60 тысяч фунтов стерлингов. Покупатель картины неизвестен. 
 
Пауль фон Франкен (1818-1884) – немецкий художник, живописец, пейзажист. В искусствоведческой литературе упоминается как «кавказский художник». Представитель поздеромантической живописи. 
 
Девичья башня – древняя крепостная постройка у прибрежной части Ичери шехер. Является одним из важнейших компонентов приморского «фасада» Баку. 
 
Эльшан Рустамов, Г.Р.
 
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