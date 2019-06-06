«Девичья башня» немецкого художника продана в Лондоне за крупную сумму - ФОТО

На аукционе Sotheby’s в Лондоне была продана картина немецкого художника Пауля фон Франкена «Девичья башня в Баку» (Paul von Franken, «Maiden Tower in Baku», 1880).

Как сообщают пользователи соцсетей, картина была продана за 225 тысяч фунтов стерлингов, в то время как ее стартовая цена на аукционе составляла 60 тысяч фунтов стерлингов. Покупатель картины неизвестен.

Пауль фон Франкен (1818-1884) – немецкий художник, живописец, пейзажист. В искусствоведческой литературе упоминается как «кавказский художник». Представитель поздеромантической живописи.

Девичья башня – древняя крепостная постройка у прибрежной части Ичери шехер. Является одним из важнейших компонентов приморского «фасада» Баку.

Эльшан Рустамов, Г.Р.