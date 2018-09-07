Дети и подростки в Азербайджане стали больше интересоваться новостями в интернете

Этим летом до 6,5% выросла доля юных интернет-пользователей Азербайджана, интересующихся онлайн-покупками и международными новостными ресурсами – BBC, CNN и BuzzFeed.

Менее 4% детей интересовались веб-ресурсами, связанными с алкоголем, табаком и наркотиками.

Такие данные получены на основе исследований «Лаборатории Касперского» с июня по середину августа 2018 года.

По словам эксперта Анны Ларкиной, изменение предпочтений юных пользователей объясняется тем, что в СМИ сегодня освещаются не только политические и экономические темы, но и различные культурные, в частности музыкальные, события.

Общемировая статистика говорит о том, что этим летом дети отдавали предпочтение видеоконтенту и музыке в большей степени, чем, например, общению в социальных сетях. При этом самыми популярными порталами оказались YouTube и Facebook.

Наиболее популярным музыкальным направлением в мире среди подрастающего поколения уже не первый год остается реп.

По мнению эксперта Анны Ларкиной, как бы ни менялись интересы детей, родителям всегда стоит помнить об их безопасности и неприемлемом контенте, которым изобилует интернет.

Елена Остапенко