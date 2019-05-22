Десятки ресторанов шеф-повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

Сеть итальянских ресторанов Jamie's Italian, а также еще несколько ресторанов, которые принадлежат известному британскому шеф-повару и телеведущему Джейми Оливеру, переданы во внешнее управление в рамках проводимой процедуры банкротства.

Об этом сообщает The Guardian.



Как отмечает издание, из 25 ресторанов будут закрыты 22. Более 1 тыс. человек потеряют работу. Кризисное управление осуществляет аудиторская компания KPMG.



По данным газеты, лишь три ресторана, в частности, находящийся в аэропорту Гатвик ресторан Jamie's Diner, продолжат свою работу, поскольку KPMG будет искать им новых владельцев.



При этом еще 61 ресторан, находящийся за пределами Великобритании, не будет подвергнут процедуре банкротства, так как они работают по франшизе.



Также The Guardian опубликовала список ресторанов, которые были переданы во внешнее управление. Среди них лондонские рестораны Fifteen и Barbecoa, а также более двух десятков ресторанов сети Jamie’s Italian, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Брайтоне, Кэмбридже, Кардиффе, Эдинбурге, Глазго, Ливерпуле, Лидсе, Манчестере и других городах.



«Я глубоко опечален этим и хотел бы поблагодарить весь персонал и наших поставщиков, которые вкладывают свои сердца и души в этот бизнес уже более десяти лет. Я понимаю, насколько это сложно для всех оказавшихся в этой ситуации», — заявил Оливер.



Кроме того, он поблагодарил всех клиентов, которые пользовались услугами ресторанов. «Мне было очень приятно обслуживать вас», — добавил он.



РБК