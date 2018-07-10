Дешам назвал Анри врагом в преддверии матча Бельгия – Франция

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет первая полуфинальная игра чемпионата мира по футболу. Бельгия и Франция определят первого финалиста мундиаля.

В преддверии матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о противостоянии с Тьерри Анри, который сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии.

«Когда ты переходишь в зарубежный клуб и играешь против команды из родной страны, ты враг. На уровне сборных все гораздо серьезнее. Он будет противостоять своей родине. Он понимал, что подобное может произойти, когда вошел в тренерский штаб Роберто Мартинеса. Для него это сложный и дикий момент», – сказал Дешам.

Напомним, что 20 лет назад Дидье Дешам и Тьерри Анри в составе сборной Франции выиграли домашний чемпионат мира.

Теймур Максутов