Dərs Evi поздравляет всех школьников с началом нового учебного года!

В 2018-2019 учебном году студенты Dərs Evi будут обучаться по новой учебной программе.

Принимая во внимание ожидаемые изменения в выпускных и вступительных экзаменах, Dərs Evi обновил все учебные материалы.

Кроме того, в течение учебного года запланированы дополнительные семинары для общего развития учеников.

Dərs Evi заблаговременно знакомит учеников и их родителей со всеми инновациями, вводимыми Государственным экзаменационным центром, и передает максимально точную информацию об экзаменах.

Dərs Evi – инновационный центр образования – существует с 2015 года. Здесь работают профессиональные преподаватели, специалисты с большим опытом в сфере образования. На занятиях, помимо основных предметов, учащихся знакомят с основами управления стрессом, методами хранения знаний, повышения самооценки, правильного общения.

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