Депутаты парламента Грузии устроили потасовку

Словесная перепалка на заседании парламента Грузии переросла в потасовку между оппозиционерами.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ.

«Все началось с того, что лидер оппозиционного «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили назвала период правления бывшей правящей партии «Единое национальное движение» преступным режимом.

Депутат от «Нацдвижения» Ника Мелия не оставил это без ответа. Что сказал Мелия, было плохо слышно - его микрофон был отключен, так как выступала Инашвили, но факт, что она оскорбилась.

Инашвили в считанные секунды подбежала к Мелия, размахивая руками. Остальные депутаты не позволили им приблизиться друг к другу, и единственное, что Инашвили смогла сделать, - это ударить рукой по столу и бросить бумаги в лицо Мелия.

После этого очаги конфликта появились уже в других концах зала пленарных заседаний. С одного раза было сложно понять, кто кого разнимал, а кто пытался дать политическим оппонентам «по заслугам». В потасовке участвовали в том числе и представители правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия».

В какой-то момент участники потасовки вытеснили друг друга из зала заседаний.

Тем временем глава парламента Ираклий Кобахидзе непринужденным голосом повторял, что Мелия устроил клоунаду. Он также призывал «Нацдвижение» признать поражение на президентских выборах», - пишет Sputnik Грузия.

1news.az