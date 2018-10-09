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Депутаты Армении поддержали досрочные выборы в парламент

Сегодня в 17:38 меньше минуты на чтение 315
Депутаты Армении поддержали досрочные выборы в парламент

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении досрочных парламентских выборов в стране поддержали, по меньшей мере, 55 депутатов Национального собрания страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что такой результат голосования дает Пашиняну большинство в парламенте и наделяет правом проведения досрочных парламентских выборов в декабре.

Для того чтобы провести голосование, Пашиняну необходимо будет уйти в отставку при условии, что парламент не назначит нового главу правительства в течение двух недель.

А.А.

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