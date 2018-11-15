Депутат выступил против визитов азербайджанских журналистов на оккупированные территории Азербайджана

Предложения об организации визитов журналистов в Нагорный Карабах, в Армению без обеспечения территориальной целостности Азербайджана неприемлемы.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Тахир Керимли.

Выражая отношение к этому, вице-спикер Валех Алескеров указал, что ни одно официальное лицо не согласится на достижение мира без восстановления территориальной целостности республики.

«Мы всегда говорили, что переговоры могут вестись лишь на основе обеспечения территориальной целостности Азербайджана», - отметил он.

Он также сказал, что нельзя раздражать людей эмоциональными выступлениями.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.