Депутат, предложившая ограничить вещание телеканала «Россия» в Армении, подала в отставку

Депутат Национального собрания Армении от правящего блока «Мой шаг» Нарине Хачатурян написала заявление об отставке.

«Нарине Хачатурян представила заявление об отставке. Согласно закону о регламенте Национального собрания, если депутат не отзывает заявление в течении недели, составляется протокол, который подписывает председатель парламента», - заявил спикер армянского парламента Арарат Мирзоян во время заседания законодательного органа в пятницу, сообщают армянские СМИ.

Нарине Хачатурян запомнилась своей работой в Национальном собрании Армении тем, что предложила ограничить на территории Армении вещание телеканала «Россия».

А.А.