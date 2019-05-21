Депутат предложил сдавать в аренду аэропорты и спортивные комплексы

В Азербайджане строятся аэропорты, спортивные комплексы, есть даже некоторые впечатляющие комплексы, которых нет за рубежом.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил депутат Руфат Гулиев.

Он предложил в форме тендера предоставить эти объекты в аренду.

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, в свою очередь, указал, что 90% олимпийских комплексов функционирует за счет государства.

«Обеспечивать себя способны только 5-10% олимпийских спортивных комплексов», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Э.Т.