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Депутат предложил сдавать в аренду аэропорты и спортивные комплексы

Сегодня в 17:24 ~ 1 минута на чтение 280
Депутат предложил сдавать в аренду аэропорты и спортивные комплексы

В Азербайджане строятся аэропорты, спортивные комплексы, есть даже некоторые впечатляющие комплексы, которых нет за рубежом.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил депутат  Руфат Гулиев.

Он предложил в форме тендера предоставить эти объекты в аренду.

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, в свою очередь, указал, что 90% олимпийских комплексов функционирует за счет государства.

«Обеспечивать себя способны только 5-10% олимпийских спортивных комплексов», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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