Депутат подверг критике Министерство финансов за непроведение общественных обсуждений

«Некоторые эксперты в соцсетях подвергают критике проводимые реформы, заявляют, что так реформы не проводятся.

Я не понимаю, а как должны проводиться реформы?»

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил депутат Вахид Ахмедов.

Он отметил, что в 2016 году Президент подписал Указ об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики, подчеркнув при этом, что в стране проводятся социальные, экономические и судебные реформы.

Он также заявил, что при обсуждении бюджета важно проведение общественных обсуждений.

«Необходимо пригласить критикующих нас лиц сюда, пусть они выскажутся», - сказал он.

Кроме того, В.Ахмедов подверг критике Министерство финансов за то, что оно в течение года не провело ни одного мероприятия по общественным обсуждениям:

«Почему министерство не проводит общественных обсуждений. С нами встречаются лишь при принятии бюджета. Они должны постоянно с нами встречаться, вести обсуждения».

Депутат также акцентировал внимание на огромной работе, проводимой в регионах страны.

«Например, в село Гонагкенд в Губинском районе, откуда я родом, за 70 лет советской власти не проложили дорогу. Однако господин Президент сделал это за два года», - подчеркнул он.

Эльшан Рустамов, Э.Т.