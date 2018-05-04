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Депутат: «Отбросы, которые прибывают в Азербайджан из-за рубежа, должны быть депортированы»

Сегодня в 14:33 ~ 1 минута на чтение 1072
Депутат: «Отбросы, которые прибывают в Азербайджан из-за рубежа, должны быть депортированы»

В последние годы туризм набирает обороты, что является положительным фактором, обеспечивая финансовые поступления в нашу республику.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фазаил Агамалы.

По его словам, наряду с этим, имеют место негативные случаи, которые противоречат нашим этическим и моральным ценностям.

«Я не хочу открыто указывать на них. Однако, наряду с теми, кто приезжает в Азербайджан в качестве туриста и ведет себя прилично, к нам приезжают и отбросы», - сказал он.

Он указал, что некоторые туристы ведут себя неподобающим образом.

«В связи с этим необходимо внести изменения в законодательство. Такие люди должны быть депортированы», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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