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Депутат о состоянии здоровья раненого главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева

Сегодня в 15:21 меньше минуты на чтение 451
Депутат о состоянии здоровья раненого главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева

«Состояние здоровья главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева хорошее, в ближайшее время он планирует вернуться к работе».

Как сообщил председатель Гянджинской организации ПЕА, депутат Нагиф Гамзаев, распространяемые слухи о состоянии здоровья Эльмара Велиева, лечении, мотивах инцидента не имеют никаких оснований.

Он добавил, что произошедшее было заранее спланированным террористическим актом: «Изменники из наших же рядов не смогли добиться желаемого. Все, кто поддерживает террор, ответит перед законом и Аллахом». 

АПА

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