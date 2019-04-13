Депутат Милли Меджлиса принимает участие в семинаре Роуз-Роут Парламентской Ассамблеи НАТО - ФОТО

Член делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее НАТО, депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов 12-14 апреля принимает участие в 99-м семинаре Роуз-Роут структуры, проходящем в турецком городе Анталья.

Как сообщили в пресс-службе парламента, на церемонии открытия мероприятия выступили председатель Парламентской Ассамблеи НАТО Маделайн Мун, председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. На состоявшихся затем панельных заседаниях были заслушаны выступления, состоялись обсуждения по таким темам, как ситуация в Сирии, вызовы в Центральной Азии, гуманитарные аспекты и аспекты безопасности потока миграции и беженцев и др.

Депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов, выступив на панельных обсуждениях на тему гуманитарные аспекты и аспекты безопасности потока миграции и беженцев, наряду с отмеченными аспектами, также рассказал о необходимости решения конфликтов, приводящих к потоку миграции и беженцев. Кроме того, депутат привел в качестве примера участникам мероприятия Нагорно-карабахский конфликт, который возник в результате оккупации Арменией территорией Азербайджана, привел к тому, что более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев были изгнаны с родных очагов, он подчеркнул необходимость активизации международными организациями усилий для решения подобных конфликтов, отметил важность усовершенствования механизма выполнения решений и резолюций, принятых в связи с конфликтами.

В мероприятии также принимает участие глава представительства Азербайджанской Республики при НАТО Гая Мамедов.

В конце первого дня семинара члены парламентов стран, представленных на мероприятии, провели товарищеский футбольный матч с сирийскими детьми-беженцами, размещенными в Турции.

АЗЕРТАДЖ