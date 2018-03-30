Депутат Афлатун Амашев: Дороги в Азербайджане дорогие, но быстро выходят из строя

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, глава Совета по прессе Афлатун Амашев обратил внимание на проблемы с дорогами в стране.

Как сообщает 1news.az, А.Амашев, выступая на пленарном заседании в Милли Меджлисе заявил, что на строительство дорог были потрачены и продолжают тратиться достаточно большие средства.

«Есть много современных дорог. В частности, в Саатлинском районе, от которого я избран, все сельские дороги заасфальтированы, кроме 2,5-километровой дороги в Генишкенд.

Но, к сожалению, мы видим, что многие дороги быстро выходят из строя. Причиной этого, конечно же, может быть чей-то безответственный подход к строительству дорог. Кроме того, есть и другая причина - наверное, вы видели крупнотоннажные автомобили на дорогах. Обратите внимание на дорогу Баку-Газах. На некоторых участках дороги правая полоса находится в ужасном состоянии, и все из-за крупнотоннажных автомобилей. Грузовики перегружены. Это тоже приводит к быстрому повреждению дорог, на которые тратятся огромные средства. В качестве примера можно привести и дорогу Мусали-Мазрали», - сказал Афлатун Амашев, высказав пожелание, чтобы соответствующие структуры серьезно подошли к этой проблеме.

Тимур Рзаев, Э.Т.