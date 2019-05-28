Депортацию Фуада Аббасова в Азербайджан отложили на неопределенный срок

Арестованный в России журналист Фуад Аббасов не будет депортирован в Азербайджан 28 мая, как сообщалось ранее.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ОNA, об этом заявил адвокат Аббасова Теййуб Шарифов.

По его словам, депортация Фуада Аббасова отложена на неопределенный срок, так как в суд верхней инстанции была подана жалоба в связи с решением о его депортации: «Мы подали апелляционную жалобу в областной суд Москвы на решение суда города Химки о депортации Фуада Аббасова. Дата предварительного заседания суда еще не назначена. После рассмотрения этой жалобы суд примет о решение о законности депортации Фуада в Азербайджан».

Напомним, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортировать Ф.Аббасова из страны. Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Процесс завершился 17 мая. 18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.

По поручению посла Полада Бюльбюльоглу, 20 мая сотрудники консульского отдела посольства встретились с Аббасовым в центре временного задержания иностранцев в городе Королев Московской области: «Посольство предпринимает все необходимые мероприятия в связи с этим событием, вызвавшим большой общественный резонанс».

Читайте по теме:

В ближайшие дни Фуад Аббасов будет депортирован в Азербайджан

Азербайджанский журналист Фуад Аббасов задержан в Москве - ФОТО

Задержанный в Москве азербайджанский журналист Фуад Аббасов содержится в изоляторе - ВИДЕО

1news.az