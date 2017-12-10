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«День гнева» в Палестине: более тысячи пострадавших - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в 15:19 ~ 1 минута на чтение 928
«День гнева» в Палестине: более тысячи пострадавших - ФОТОРЕПОРТАЖ

8 декабря прошли на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа прошли столкновения палестинцев с израильской полицией.

Всего в ходе стычек, по сообщениям минздрава Палестины, пострадали более 1100 палестинцев. Столкновения начались в ответ на решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, таким образом фактически признав его столицей еврейского государства.

Палестинцы и практически все страны арабского мира выступили против такого шага со стороны Вашингтона, поскольку статус Иерусалима до сих пор не урегулирован: большинство государств считают, что Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего Палестинского государства.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: Gazeta.Ru

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