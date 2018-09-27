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Деловые советы Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в 11:10 меньше минуты на чтение 259
Деловые советы Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве

Азербайджано-Российский деловой совет и Российско-Азербайджанский деловой совет подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает 1news.az, документ на полях проходящего в Баку IX азербайджано-российского межрегионального форума подписали председатели Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов Самед Гурбанов и Алексей Репик.

Соглашение предусматривает развитие контактов между предприятиями России и Азербайджана, а также сложившихся кооперационных и научно-технических связей, малого и среднего бизнеса.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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