Дело о прослушке: Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова пригласят в парламент

Комиссия национального собрания Армении, созданная по факту прослушки телефонного разговора глав СНБ и ССС, решила услышать разъяснения от Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова, а также от судьи, который рассматривал вопрос об аресте экс-президента.

На предстоящее заседание комиссии национального собрания Армении по рассмотрению дела о прослушке разговора главы Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна могут быть приглашены не только главы этих силовых ведомств, но и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, второй президент РА Роберт Кочарян и судья, который рассматривал вопрос об его аресте. Соответствующее решение было принято в среду на заседании этой парламентской комиссии, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Однако, как заявил председатель комиссии Геворк Костанян, заседания с бывшими и нынешними должностными лицами будут проходить за закрытыми дверями, исходя из принципа неразглашения конфиденциальной информации. А те заседания, на которые будут приглашены те или иные эксперты, будут проводиться в открытом или закрытом режимах по решению комиссии.

После заседания члены комиссии не будут предоставлять информацию журналистам. Необходимая информация будет обнародована посредством официального релиза. Геворк Костанян также сообщил, что члены комиссии подписали документы о неразглашении данной информации в течение 5 лет.

«Обнародование данной информации будет квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние», — предупредил коллег Костанян.

Кроме того, комиссия также направит запросы в госорганы, чтобы выяснить, какие государственные и частные организации имеют оборудование для прослушивания телефонных разговоров и кто мог импортировать их незаконным путем за все время независимости республики.

На этом заседание комиссии было завершено. Решено созвать следующее заседание через неделю, 3 октября.

Отметим, что 11 сентября в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года. В записи Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы то ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией. Позже Ванецян подтвердил подлинность записи, отметив, что это был рабочий разговор. В связи с прослушкой разговора руководителей силовых ведомств возбуждено два уголовных дела.

С.А., Э.Т.