Дело Кочаряна, Оганяна, Хачатурова и Геворкяна передано прокурору

Предварительное следствие по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна завершено.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу cпециальной следственной службы Армении.

Речь идет о расследовании событий 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Как сообщает пресс-служба, дело с обвинительным заключением направлено прокурору с ходатайством о передаче его в суд.

Отмечается, что бывший президент Армении обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Оганян и Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя, а Геворкян – в содействии свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним, что оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном в 2008 году проводила многодневные митинги против итогов президентских выборов. Акции протеста переросли 1-2 марта в столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. В результате погибли 10 человек.

В рамках следствия обвинения предъявлены второму президенту Роберту Кочаряну, завершавшему тогда свой второй срок. Экс-президент в настоящее время находится под арестом.

Под следствием также оказались тогдашний глава администрации Кочаряна, впоследствии вице-премьер Армен Геворкян, министр обороны Микаел Арутюнян (заочно приговорен к аресту и объявлен в розыск), бывший командующий Ереванским гарнизоном, впоследствии начальник генштаба Юрий Хачатуров (экс-генсек ОДКБ освобожден из-под ареста под залог) и бывший министр обороны Сейран Оганян. Последний занимал в марте 2008 года пост начальника генштаба.

А.С., Э.Т.