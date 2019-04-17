Дело генерала Манвела дошло до суда – на скамье подсудимых окажется и его жена

Уголовное дело, возбужденное против бывшего председателя Союза добровольцев «Еркрапа», бывшего депутата армянского парламента, генерала Манвела Григоряна дошло до суда.

Об этом сообщается на сайте судебно-информационной системы «Даталекс».

Дело передано судье общей юрисдикции Мнацакану Мартиросяну.

По данному уголовному делу проходит и супруга Манвела Григоряна Назик Амирян, на скамье подсудимых, таким образом, окажутся оба.

Согласно предъявленному обвинению, супруги незаконно приобрели, перевозили и хранили в принадлежащих им домах огнестрельное оружие, боеприпасы, нарезные патроны, взрывчатые вещества, а также совершали разного рода хищения.

Кроме того, как стало известно, Европейский суд по правам человека отклонил требование принять промежуточную меру по Манвелу Григоряну.

В марте команда адвокатов Манвела Григоряна обратилась в Страсбургский суд с просьбой применить промежуточную меру, обязав власти Армении немедленно перевести Манвела Григоряна в гражданскую больницу под наблюдение специалистов, обеспечить его лечение во Франции.

16 июня 2018 года в ходе обыска Службы национальной безопасности в особняках, принадлежащих Манвелу Григоряну в селе Аршалуйс Арамвирской области, были обнаружены: 17 606 патронов разного калибра, 20 боевых осколочных гранат Ф-1, 20 запалов «УЗРГМ-2», детонаторы, стартовые пороховые заряды, гранатомет РПГ-7В и так далее.

Позднее полиция провела обыск также в доме брата Назик Амирян и на участке Союза добровольцев «Еркрапа» в административном районе Аван – «ЕКМ Аван». Там также были обнаружены боеприпасы.

Напомним, что Манвел Григорян в 2014 году признался, что в годы войны в Карабахе фактически держал азербайджанского пленного в рабстве в своем доме.

Так, в беседе с армянской службой «Радио Свобода» («Радио Азатутюн») генерал заявил, что после войны вернулся в Армению с сотнями пленных.

Комментируя вопрос о том, держал ли он в своем доме в заточении пленных азербайджанцев, Григорян заявил: «Да. Почему не держал? Да, к тому же сотни. Пленного по имени Симон (имя, данное пленному Григоряном - ред.) я держал дома. Четыре года держал: 2 года – в Мардакерте, 2 года – в Армении».

На вопрос было ли дано имя Симон генералом, Григорян ответил: «Да, Симонян Симон. А кто должен был дать?»

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А.А.