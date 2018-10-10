Делегация во главе с министром образования Джейхуном Байрамовым посетила Финляндию

Делегация во главе с министром образования Азербайджана Джейхуном Байрамовым посетила Финляндию.

В рамках визита были проведены встречи в Министерстве образования Финляндии, Государственном агентстве образования, Центре профессионально-технического образования Омнии и Хельсинкском университете.

На встрече с министром образования и культуры Финляндии Санни Гран-Лаасонен министр Джейхун Байрамов рассказал о реформах, проводимых в последние годы в области образования в Азербайджане, обсудил возможные направления сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, Санни Гран-Лаасонен рассказала о работе, проделанной в сфере образования Финляндии, особо отметив принятый новый закон о профессиональном образовании, а также об инновациях и реформах в этой области.

На встрече также обсуждалось возможное сотрудничество в области подготовки учителей, управления школами и повышения квалификации директоров школ.

На встрече, проведенной в Центре профессионально-технического образования Омнии, азербайджанская делегация была проинформирована о деятельности Центра, ознакомилась с презентацией программ профессионального образования и обучения пожилых людей. Было отмечено, что Центр профессионального образования Омнии, в котором обучаются более 38.000 учащихся, является одним из ведущих и инновационных учебных заведений Финляндии.

В рамках встречи также были обсуждены вопросы классификации специальностей профессионального образования, образовательные программы, индивидуальные программы развития для выпускников и механизмы финансирования профессионального образования. Адаптация программ профобучения к азербайджанской системе образования и будущее их применение были определены как основное направление сотрудничества.

На встрече, состоявшейся в Государственном агентстве образования, был обсужден опыт Финляндии в области управления и содержания общего образования, автономии школ, а также координация работы правительственных учреждений в этом направлении. Сотрудники Госагентства были проинформированы о реформах, проводимых в области дошкольного образования в Азербайджане. Отмечалось, что уровень охвата дошкольным образованием в стране быстро растет.

Главной темой обсуждения на встрече, состоявшейся в Хельсинкском университете, стала подготовка учителей. Изучение опыта Хельсинкского университета, являющегося одним из ведущих университетов мира в области образования и подготовки учителей, полезно с точки зрения изучения учебных программ и концептуального подхода к подготовке учителей.

Эмилия Аббасова, Э.Т.