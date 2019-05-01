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Делегация УЕФА осмотрела газон Бакинского Олимпийского стадиона – ФОТО

Сегодня в 16:48 ~ 1 минута на чтение 326
Делегация УЕФА осмотрела газон Бакинского Олимпийского стадиона – ФОТО

Делегация УЕФА совершила очередной визит в Азербайджан и ознакомилась с состоянием газона Бакинского Олимпийского стадиона, который 29 мая примет финал Лиги Европы УЕФА. 

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, нынешнее состояние газона было оценено как положительное.

В рамках визита делегация УЕФА провела встречу с генеральным секретарем АФФА Эльханом Мамедовым. На встрече была обсуждена подготовка к финалу Лиги Европы.

Члены Операционной группы рассказали о работах, проводимых на стадионе для того, чтобы состояние газона оставалось на высоком уровне. Для этой цели используется специальное оборудование.

Теймур Максутов

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