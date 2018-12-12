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Делегация партии «Ени Азербайджан» провела встречи во Вьетнаме - ФОТО

Сегодня в 14:16 ~ 1 минута на чтение 622
Делегация партии «Ени Азербайджан» провела встречи во Вьетнаме - ФОТО

Делегация партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), возглавляемая начальником отдела международных отношений ПЕА, зампредседателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиевой, провела встречи в Ханое.

Как сообщает 1news.az, на встречах с представителями правящей Коммунистической партии Вьетнама были обсуждены вопросы межпартийного сотрудничества и перспективы дальнейшего углубления отношений. В свете этого стороны отметили важность взаимных визитов.

На встречах в Национальной Ассамблее Вьетнама были рассмотрены вопросы межпарламентского сотрудничества.

По случаю Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, 12 декабря члены делегации посетили посольство Азербайджана во Вьетнаме.

Визит азербайджанской делегации во Вьетнам завершится 14 декабря.

Ф.Багирова

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