Делегация Минобороны Азербайджана отправится в Москву

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым примет участие в VIII Конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве 23-25 апреля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, на международной конференции, организованной Министерством обороны России, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний будут обсуждаться региональные аспекты безопасности, региональные особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств и ряд других вопросов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.