1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Делегация Минобороны Азербайджана отправится в Москву

Сегодня в 11:32 ~ 1 минута на чтение 95
Делегация Минобороны Азербайджана отправится в Москву

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым примет участие в VIII Конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве 23-25 апреля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, на международной конференции, организованной Министерством обороны России, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний будут обсуждаться региональные аспекты безопасности, региональные особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств и ряд других вопросов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Telegram WhatsApp

95

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net