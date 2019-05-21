Делегация Министерства обороны Азербайджана приняла участие в международной конференции в Москве - ФОТО

Делегация, возглавляемая начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования Министерства обороны, генерал-майором Анвером Эфендиевым, приняла участие в проходящей в Москве очередной международной конференции «Армейские международные игры-2019».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе мероприятия были обсуждены условия и правила проведения соревнований, делегации также осмотрели места проведения конкурсов.

В рамках международных соревнований военнослужащих планируется участие представителей Азербайджанской армии в конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня».

«Армейские международные игры-2019» пройдут с 3-го по 17 августа текущего года.

Эльшан Рустамов, Э.Т.